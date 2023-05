Reprodução/redes sociais Criança é atropelada por carro após engatinhar até o meio da rua

Uma criança de um ano e quatro meses foi atropelada por um carro após engatinhar sozinha até o meio da rua. O caso foi registrado na última quarta-feira (17), na cidade de Itaqui, localizada no estado do Rio Grande do Sul.

Imagens de uma câmera de segurança obtidas pelo portal G1 mostram o momento exato do incidente. O automóvel não reduz a velocidade mesmo após a criança já estar no meio da rua. Na sequência, a imagem é cortada e, na volta, mostra o bebê sendo socorrido por um adulto identificado como seu tio.

📽 Bebê engatinha até meio da rua e é atropelado por carro em Itaqui/RS; motorista não prestou socorro, diz polícia



Caso aconteceu na quarta-feira (17). Motorista foi localizado e prestou depoimento, mas não foi preso. Bebê sofreu traumatismo cranioencefálico e está internado. pic.twitter.com/qvmtiA9nNL — BLOG DO ALMEIDA (@BlogAldoAlmeida) May 18, 2023

O motorista do veículo não prestou socorro após o acidente, mas foi localizado e prestou depoimento à Polícia na tarde de quarta-feira. Ele foi liberado e vai responder em liberdade por conta do acidente.

O bebê está internado em um hospital de Porto Alegre, capital gaúcha. Ele foi diagnosticado com traumatismo cranioencefálico e seu estado de saúde é considerado grave.

Inicialmente, ele foi levado ao Hospital São Patrício, na própria cidade de Itaqui, mas, devido o seu quadro de saúde, foi encaminhado para uma unidade hospitalar de Uruguaiana, município que fica a cerca de 1h20 de distância da sua cidade natal.

Contudo, uma nova transferência teve de ser realizada, e só então o bebê foi levado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre.

