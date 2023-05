Reprodução/Twitter Fantinel foi expulso do Patriota após falas xenofóbicas





A Câmara Municipal de Caxias do Sul (RS) rejeitou, nesta terça-feira (16), a cassação do vereador Sandro Fantinel. O parlamentar deu uma declaração xenofóbica ao comentar o caso dos trabalhadores em condições análogas à escravidão resgatados em vinícolas gaúchas.

A acusação contra o vereador era de quebra de decoro parlamentar, e o pleito terminou em 13 votos a 9 em prol da rejeição da cassação do seu mandato. Fantinel se absteve da votação. Eram necessários 16 votos para que o parlamentar perdesse seu mandato.

Sandro pediu desculpas durante a sessão e argumentou que não matou ou maltratou ninguém ao tecer falas preconceituosas contra os trabalhadores baianos em fevereiro deste ano.

"Peço novamente perdão e desculpas às pessoas e às comunidades, ao povo que se sentiu ofendido. Não era a minha intenção, mas eu acredito que uma das coisas que mais importa para os colegas é que a gente precisa levar um baque muito grande para mudar, e a ideologia radical não fará mais parte do meu cotidiano nesta casa", disse.





Declaração xenofóbica

No dia 28 de fevereiro, Fantinel disse, em discurso na tribuna na Câmara de Vereadores, disse que os baianos "vivem na praia, tocando tambor" e sugeriu que agricultores e empresas agrícolas contratem trabalhadores argentinos, ao invés de "aquela gente lá de cima", em referência aos nordestinos.

“Agricultores, produtores vou dar um conselho para vocês: não contratem mais aquela gente lá de cima”, disse na ocasião. O vereador ainda prometeu criar “uma linha” para contratar argentinos para o trabalho de colheita de uvas.

“Todos os empresários que têm argentinos trabalhando hoje só batem palmas. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário, mantém a casa limpa e no dia de ir embora ainda agradecem o patrão. Agora com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que fosse ter esse tipo de problema”, complementou.

As declarações foram dadas a respeito do resgate de 207 trabalhadores de uma colheita de uva, no dia 22 de fevereito, em um alojamento em Bento Gonçalves (RS). Eles foram encontrados em condições precárias de trabalho e análogas à escravidão .

O vereador foi o expulso do partido Patriota em razão das falas preconceituosas. A legenda argumentou que o discurso de Sandro estava repleto de desrespeito a "direitos constitucionalmente assegurados", como à dignidade humana.

