Montagem iG / Imagens: Reprodução - 24.03.2023 Irmãos caíram em cratera no meio da calçada na Tijuca, no RJ

Dois irmãos caíram em uma cratera de 2,5 metros de profundidade que se abriu no meio da calçada enquanto caminhavam em uma rua da Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

O incidente se deu em 24 de abril, mas as imagens vieram à tona somente nessa terça-feira (16). O registro foi feito por câmeras de segurança, que capturaram o momento da queda da dupla. Após o ocorrido, eles foram socorridos por um grupo de mototaxistas.

Vídeo: cratera se abre no meio de calçada e 'engole' irmãos no RJ pic.twitter.com/5VmdLOmyuE — iG Último Segundo (@ultimosegundo) May 17, 2023

Jeanpierri Soares da Silva e Alexander Soares da Silva sofreram escoriações no corpo e luxações. O primeiro, foi atendido no Hospital São Francisco da Providência, na Tijuca, enquanto o segundo, no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio.

Após terem acesso às imagens nessa terça, os agentes da 19ª DP (Tijuca) investigam a responsabilidade do acidente.

À TV Globo , Jeanpierri disse que, quando chegou no hospital, os médicos duvidaram da história que ele relatou e pensaram que ele havia sofrido um acidente de moto. Ele afirmou que agora não passa mais pela calçada que se rompeu.

Depois do ocorrido, a prefeitura realizou uma obra no local e fechou o buraco, mas, mesmo assim, ainda teme um novo desabamento.

Montagem iG / Imagens: reprodução / TV Globo Cratera se abriu no meio da calçada enquanto irmãos caminhavam na Tijuca, no Rio de Janeiro

Segundo o homem, na região existe um horto que escorre água direto para a calçada, o que pode causar infiltração e danificar o asfalto.

"A calçada é oca. É uma camada de concreto muito fina. É um perigo passar por ali. Foi um susto muito grande. Eu tinha acabado de sair do bar com o meu irmão. Como ali não tinha nenhuma sinalização, nada, você não imagina que a calçada está ruim, que vai se romper, ceder", relatou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.