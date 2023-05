Reprodução: CBMRJ Desabamento em prédio do Rio de Janeiro

O desabamento de um edifício de três andares no Rio de Janeiro deixou vítimas na noite dessa segunda-feira (1º). Segundo informações divulgadas no fim da noite pelo Corpo de Bombeiros, o incidente deixou pelo menos uma pessoa morta e cinco feridas.

Sob os escombros, um homem foi encontrado já morto. Ele foi o único óbito registrado.

Entre os resgatados com vida estão um bebê, uma criança, um homem e duas mulheres. Eles foram encaminhados aos hospitais Souza Aguiar e Salgado Filho.

O prédio de três pavimentos ficava na Avenida Menezes Cortes, no bairro do Engenho Novo . Mais de 60 bombeiros participaram das ações de resgate.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.