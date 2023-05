Reprodução/ TV Globo Claudio Castro, governador do Rio de Janeiro

Está no TJRJ uma 'queixa-crime' de Cláudio Castro (PL) contra o líder do PSOL na Alerj, Yuri, por injúria e difamação.

"Eu sabia que o governador era corrupto e também caloteiro, porque não paga aluguel social, não paga GRAM dos policiais veteranos e bombeiros, mas eu não sabia que ele era porco também", diz o deputado em um vídeo, ao criticar obras do estado.

A ação argumenta que Yuri usa a atividade fiscalizatória como pretexto para realizar ataques pessoais.

