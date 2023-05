Reprodução: pixabay O aquecimento mundial deve ultrapassar 1.5°C entre 2023 e 2027

As temperaturas globais devem aumentar e bater recordes nos próximos cinco anos, segundo a Organização Mundial Meteorológica (OMM). A causa seria o efeito estufa e o fenômeno El Niño.

O aquecimento mundial deve ultrapassar 1.5°C entre 2023 e 2027, segundo a agência da Organização das Nações Unidas (ONU). O relatório da entidade diz que a probabilidade disso acontecer é de 66%.

Limite seguro

O aumento de 1.5°C é chamado de aquecimento seguro dentro da meteorologia. Essa é a taxa que podemos alcançar até o final do século para evitar consequências climáticas irreversíveis. No ano de 2022, a média de temperatura global foi de 1.15°C acima do considerado entre 1850-1900.

Petteri Taalas, secretário-geral da OMM , afirmou que o relatório não indica que a humanidade vem excedendo a taxa de 1.5°C, mas que serve de alerta para os próximos anos.

El Niño

Segundo o documento da organização, o El Niño irá evoluir nos próximos meses e trará grandes impactos para as temperaturas globais, chegando a "patamares desconhecidos".

O fenômeno é uma diminuição na velocidade ventos alísios que vão em direção ao Equador, o que torna as águas dos Oceanos Índico e Pacífico mais quentes por terem essa desaceleração na transferência de calor.

O El Niño atuou fortemente em 2016, o ano mais quente da Terra até hoje. Segundo a ONU, é esperado que ele as temperaturas globais já no próximo ano.

O El Niño "se combinará com as mudanças climáticas induzidas pelo homem para empurrar as temperaturas globais para um território desconhecido", afirmou o secretário-geral da OMM.

