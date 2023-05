Gian Cornachini / Flickr - 16.07.2017 Aeroporto Santos Dumont

Um avião que partiu de Brasília e chegava no Rio de Janeiro arremeteu no aeroporto Santos Dummont devido à presença de uma capivara na pista no momento do pouso, na tarde dessa quinta-feira (11).

O ocorrido, que se deu por volta das 18h30 e envolveu um avião da Gol Linhas Aéreas, do voo 2077. Passageiros que estavam na aeronave relataram que o piloto precisou fazer a manobra repentina devido a uma capivara, que foi avistada na pista do aeroporto.

Ela estava perto da Escola Naval, em um local fora da área de proteção da pista, e ficou sendo observada pela equipe operacional até ser completamente afastada do perímetro.

Conforme a Infraero, o incidente fez com que as operações do aeroporto fossem suspensas das 18h32 às 18h40 de ontem. "Durante o período, um voo da empresa aérea Gol realizou procedimento de arremetida, tendo pousado logo em seguida normalmente. Não houve registro de cancelamentos de voos", afirma a empresa.

O ocorrido foi confirmado pela Gol, que disse que o avião do voo G3 2077 precisou arremeter durante a aterrissagem "devido à presença de animal na pista". A companhia informou ter seguido os protocolos de segurança e que, às 19h05 a aeronave pousou normalmente, após a pista ser liberada.

Ninguém ficou ferido.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.