Com a soltura ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres da prisão após autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira (11), o úníco integrante da cúpula de segurança do Distrito Federal que segue é o ex-comandante de Operações da Polícia Militar (PMDF) coronel Jorge Eduardo Naime. Ele está detido por suspeita de omissão durante os atoa que depredaram os Três Poderes, em 8 de janeiro em Brasília.

Preso cerca de um mês depois dos atos, em 7 de fevereiro, Naime foi detido por determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes, na 5ª fase da Operação Lesa Pátria. As vésperas da invasão, o ex-comandante da PMDF pediu folga e foi dispensado do trabalho dias antes da invasão.

Em 10 de janeiro, o militar e outros 12 servidores vinculados à secretaria foram exonerados dos cargos que mantinham após decisão do ex-interventor federal na segurança pública do DF, Ricardo Cappelli.

A defesa de Naime chegou a pedir liberação da coronel da prisão, em 20 de março. Segundo os advogados, no dia 8 de janeiro, o militar havia sido convocado “às pressas” e “chegou ao palco dos eventos fardado, preparado para operar, e coordenou as tropas, mesmo ferido”.

Apesar disso, o pedido foi negado. Na última quarta-feira (10), o Fórum das Associações Representativas dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do DF divulgou uma carta aberta pedindo a liberação do coronel.

A defesa de Eduardo Naime avalia protocolar uma nova ação requisitando a liberdade do ex-comandante da PMDF.

