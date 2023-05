Divulgação/Polícia Federal PF realiza operação para retirada de invasores da Terra Indígena Karipuna

Uma operação conjunta entre a Polícia Federal, o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e a Funai (Fundação Nacional do Índio) , nesta quinta-feira (11), deu início a remoção invasores da Terra Indígena Karipuna, em Rondônia.

A operação conjunta envolveu 80 policiais federais, 10 profissionais do Ibama e um da Funai. A ação é resultado de trabalho de inteligência e de ações preparatórias realizadas desde o início do ano.

Durante as ações, os policiais federais estão atuando nos 12 principais pontos de alerta de desmatamento dentro da Terra Indígena , além de 20 madeireiras e serrarias localizadas nas proximidades da Terra Indígena Karipuna .

As madeiras extraídas ilegalmente da Terra Indígena são comercializadas por essas madeireiras e serrarias por meio de um esquema fraudulento que falsifica a origem dos produtos florestais, utilizando emissões e transferências simuladas de créditos virtuais do Sistema de Documento de Origem Florestal (SISDOF).

O esquema envolve o uso de pessoas interpostas e planos de manejo fraudulentos em Rondônia e outros estados.

A operação conjunta tem como objetivo identificar pessoas envolvidas em atividades ilegais de loteamento e comercialização de terras ( grilagem ) e extração ilegal de madeira da Terra Indígena, além de destruir maquinário e estruturas construídas nas áreas invadidas. I

Isso inclui a destruição de pontes e outros meios de acesso à Terra Indígena , que foram instalados sem autorização dos órgãos estatais, de acordo com a decisão na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 709, proferida pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal , Luis Roberto Barroso.

Os itens ilegais, como maquinário, ferramentas, instrumentos e estruturas encontradas, serão inutilizadas e os responsáveis serão conduzidos imediatamente à sede da Polícia Federal para os procedimentos legais necessários.

Com informações da Polícia Federal*



