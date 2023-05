Reprodução - 29.04.2023 PF abriu inquérito para apura crime de racismo em caso envolvendo Samantha Barbosa





O Movimento Negro Unificado (MNU) organizou um ato para protestar, nesta quinta-feira (11), contra o caso de racismo sofrido pela professora Samantha Barbosa. O caso foi rgistrado no dia 28 de abril e a manifestação será realizada no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

"O Movimento Negro Unificado do Rio de Janeiro convoca todas as pessoas antirracistas para o ato de repúdio contra o racismo sofrido por Samantha Barbosa em viagem da linha aérea Gol", informou a entidade nas suas redes sociais .

O ato deve acontecer no balcão da Gol no aeroporto carioca, e o início está previsto para 17h. Samantha foi expulsa de um avião que faria rota entre Salvador e São Paulo após se recusar a despachar uma mochila que estava com um computador.





A jornalista Elaine Hazine, que estava no local no momento em que os agentes retiraram Samantha da aeronave, afirma que a mulher foi ignorada por comissários quando precisou de lugar para guardar sua mochila no babageiro.

Após isso, ainda segundo Hazine, a tripulação pediu para que a jovem despachasse a mochila, no entanto, Samantha se recusou ao apontar que o computador que estava na mala poderia ser danificado.

Passageiros então tentaram auxiliar a mulher até ela encontrar um espaço para guardar a mochila. Mas, ainda assim, os três agentes da Polícia Federal afirmaram que foram chamados pelo comandante da aeronave e a expulsaram do voo.

Inquérito da PF

A Polícia Federal decidiu abrir um inquérito para apurar um possível crime de racismo contra a professora. De acordo com a Superintendência Regional da PF na Bahia, a investigação foi aberta após os ministérios da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos acionarem a Procuradoria-Geral da República na Bahia e a Polícia Federal.

De acordo com a PF, a retirada da professora foi "compulsória" e afirmou que a investigação ocorrerá em sigilo de Justiça.

