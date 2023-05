Montagem iG / Imagens: reprodução / redes sociais Ônibus destrói ponto no Centro de Belo Horizonte

Na manhã desta quinta-feira (11), um ônibus invadiu e destruiu um ponto, deixando duas pessoas feridas, no centro de Belo Horizonte , em Minas Gerais.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram imagens das câmeras de dentro de uma loja que fica em frente ao ponto de ônibus . Em dado momento, o meio de transporte passa destruindo a estrutura do ponto e atingindo as pessoas que aguardavam o veículo no local.

Nas imagens, é possível ver, inclusive, um homem correndo para não ser atingido pelo ponto e uma mulher que chegou a cair no chão de costas com a batida, mas logo se levantou.

O ônibus , porém, não chegou a invadir a calçada.

Veja:

Video mostra momento em que coletivo atinge ponto de ônibus no Centro de BH



🎥Arquivo pessoal pic.twitter.com/HIQ90bTYRu — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) May 11, 2023

Duas mulheres ficam feridas após ônibus coletivo bater em ponto de ônibus na rua da Bahia, no Centro de BH



🎥Redes sociais/Reprodução pic.twitter.com/rJ3Mj97i48 — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) May 11, 2023

Após o ocorrido, duas pessoas foram atendidas pelo Samu e encaminhadas ao Pronto-Socorro João 23. Elas não tiveram ferimentos graves, segundo a Prefeitura.

O acidente ocorreu por volta das 10h da manhã e, por volta das 12h, a via já havia sido liberada parcialmente pela BHTrans.

