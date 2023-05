Fabrízio Gloria/iG Último Segundo Previsão é de céu bastante nublado e chuvas de moderada a forte intensidade

Uma frente fria que avança para São Paulo esta semana deve trazer frio e chuva ao estado no decorrer dos próximos dias. Segundo o Climatempo , o ar frio de origem polar está vindo do Sul do país em direção ao Sudeste e deve atingir, também, o Mato Grosso do Sul . No entanto, parte desta nebulosidade deve permanecer sobre o Paraná .

Leia também https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/rj/2023-05-09/incendio-garagem-petropolis-destroi-90-onibus.html

No litoral paulista, a previsão é de céu bastante nublado e chuva de moderada a forte intensidade no decorrer desta terça-feira (9). Nas regiões oeste, sul, centro e leste do estado, o que inclui a Grande São Paulo, o sol deve aparecer entre muitas nuvens. Pancadas de chuva estão previstas para tarde e à noite, no entanto, devem ser fracas.

Já no Norte de São Paulo, em grande parte do Rio De Janeiro e de Minas Gerais, o tempo deve seguir firme. Deve chover na região de Paraty, no litoral sul fluminense, durante a noite. No Espírito Santo, as pancadas de chuva também devem ocorrer, mas fracas a moderadas, e o sol aparece o dia todo. Ainda faz calor no Sudeste. A temperatura deve cair em parte da região centro-sul e leste paulista.

Uma massa de ar seco que atua sob parte do Sudeste, do Centro-Oeste e do Nordeste nas últimas semana reduzindo a umidade do ar devem diminuir as condições de chuva. O crescimento desta secura evita a formação de grande nuvens em uma grande área entre Minas Gerais, o centro-leste de Mato Grosso, Tocantins e o interior do Nordeste.

Algumas áreas de instabilidade podem provocar bastante nebulosidade e chuva em estados da região Norte do país.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.