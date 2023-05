José Cruz/Agência Brasil Lula e Lira, presidentes da República e da Câmara

O presidente Lula enfrenta um problema com o grupo liderado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira , que tem mostrado força para barrar a aprovação das principais propostas no governo no Congresso Nacional .

A avaliaçãoveio à tona após derrota na votação de um decreto do Executivo que visava reverter as alterações no marco do saneamento básico.

Lira estaria disposto a colaborar, mas espera reciprocidade por parte do Palácio do Planalto e reafirma o desejo de que suas demandas sejam atendidas pelo presidente Lula.

Recentemente, Lira teve sua indicação a um desembargador para o Tribunal Regional Federal rejeitada por Flávio Dino , ministro da Justiça.

O grupo de Arthur Lira tem reclamado que o Palácio do Planalto não cumpriu o acordo feito no ano passado, durante a votação da PEC da Transição.

Na ocasião, a equipe de Lula havia concordado em liberar neste ano os recursos do orçamento secreto que não foram liberados no ano anterior

Essa mensagem já chegou a Lula pelo próprio presidente da Câmara. Como o governo não tomou iniciativa, o resultado foi uma derrota na votação do decreto sobre o marco do saneamento.

Para os congressistas, o governo Lula deve parar de promover pautas alinhadas ao petismo, por exemplo, as que possuam um caráter intervencionista e estatista. Outro pedido é que Lula cumpra os acordos firmados e libere os recursos das emendas parlamentares, "o orçamento secreto", que estão travados.





