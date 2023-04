Reprodução Agência Brasil Arthur Lira e Flávio Dino - 25.04.2023

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) , enviou uma mensagem 'indireta' ao governo Lula (PT), após ter uma indicação sua para vaga de desembargador no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) , vetada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino.



Lira defendeu o nome do juiz João Carlos Mayer Soares , que contava com o apoio de Gleisi Hoffmann , presidente do PT, e também do senador Renan Calheiros (MDB-AL).

O argumento utilizado por Dino foi a suposta proximidade do indicado com Anderson Torres -- ex-ministro da Justiça no governo anterior que está preso após suspeita de ligação com os atos 'golpistas' em Brasília, em 8 de janeiro. A indicação do próximo desembargador do TRF-1 ainda não foi oficializada pelo presidente Lula.

Bancada da bala

O presidente da Câmara, em resposta, pautou urgência em propostas que visam a derrubar dois decretos do governo Lula que impõem restrições à venda de armas. Lira agendou uma sessão especial para analisar os decretos para esta terça-feira (25).

