Reprodução / TV Globo Homem pula em esgoto no Rio de Janeiro e encontra iPhone perdido

No último sábado (6), nos arredores do Riocentro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro , ocorreu um incidente inusitado. Um homem pulou em um valão para resgatar seu celular, após deixá-lo cair na água suja de esgoto.

Augusto Figueiredo, um operador de máquinas de 29 anos, havia acabado de sair de um festival de rap no centro de convenções quando decidiu parar para fazer suas necessidades à beira do valão.

Seu recém-comprado iPhone 12 Pro Max acabou caindo no esgoto. No entanto, Augusto não hesitou em mergulhar para procurar o aparelho.

A cena atraiu a atenção das pessoas que estavam saindo do show, levando-as a filmar o ocorrido. As imagens se tornaram virais e mostravam o dono do celular imerso na água suja, com apenas a cabeça para fora. A busca pelo aparelho levou três horas, mas Augusto conseguiu recuperá-lo com sucesso.

Morador de Manaus, no Amazonas, ele admitiu que não estava ciente dos riscos reais que enfrentava, incluindo a possibilidade de ser mordido por jacarés e cobras.

Augusto também revelou que ofereceu uma recompensa de R$ 2 mil para quem encontrasse seu aparelho. Um vendedor ambulante até se aventurou a pular no mangue, mas logo desistiu após alguns minutos.

"Eu ofereci dinheiro, mas eu já havia pulado. Havia muitas pessoas naquele momento, pessoas filmando, mas eu nunca imaginei que isso teria uma repercussão tão grande. Eu só queria recuperar meu celular", disse à reportagem exibida pela Tv Globo.

Após sair do mangue, Augusto foi levado de ambulância para um hospital na Barra da Tijuca, onde permaneceu por quatro horas. Ele recebeu cinco pontos no pé e uma dose de antitetânica. O aparelho voltou a funcionar perfeitamente.

