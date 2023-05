redacao@odia.com.br (O Dia) Preso pela PF em operação contra fraude em dados vacinais, segurança de Bolsonaro é ex-sargento do Bope

A operação da Polícia Federal que apura um suposto esquema de fraude em dados de vacinação envolvendo ajudantes do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 17 alvos de busca e apreensão. Até o momento, seis pessoas investigadas foram presas.

A PF suspeita que os investigados fraudaram os dados da carteira de vacinação de Bolsonaro.

O ex-presidente também é um dos alvos de mandado de busca e apreensão onde ele mora, no Jardim Botânico, no Distrito Federal.



Agentes da polícia apreenderam o celular de Bolsonaro.

Veja quem está sendo investigado na suposta fraude da vacina:

Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República

Mauro Cesar Barbosa Cid, tenente-coronel, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

Gabriela Santiago Ribeiro Cid, esposa de Mauro Cid

Gutemberg Reis de Oliveira, deputado federal pelo MDB-RJ

Luís Marcos dos Reis, sargento do Exército, ex-integrante da equipe de Mauro Cid

Farley Vinicius Alcântara, médico que teria envolvimento no esquema

João Carlos de Sousa Brecha, secretário de Governo de Duque de Caxias (RJ)

Max Guilherme Machado de Moura, segurança de Bolsonaro

Sergio Rocha Cordeiro, segurança de Bolsonaro

Marcelo Costa Câmara, assessor especial de Bolsonaro

Eduardo Crespo Alves, militar

Marcello Moraes Siciliano, ex-vereador do RJ

Ailton Gonçalves Moraes Barros, candidato a deputado estadual pelo PL-RJ em 2022

Camila Paulino Alves Soares, enfermeira da prefeitura de Duque de Caxias

Claudia Helena Acosta Rodrigues Da Silva

Marcelo Fernandes de Holand

