Reprodução/TV Globo Thiago Brennand é preso nos Emirados Árabes Unidos

O empresário Thiago Brennand foi preso nos Emirados Árabes Unidos , acusado de estupro, agressão, cárcere privado e ameaça a mulheres. Ele deve sofrer um processo de extradição , ao qual ele deve voltar ao Brasil ainda nesta semana.



Segundo as informações da Polícia Federal , agentes da organização deverão seguir até Dubai para que Brennand seja buscado, chegando em território brasileiro na próxima sexta-feira (21).

O processo de extradição consiste na entrega de uma pessoa investigada, processada ou condenada ao país ao qual o crime é reclamado. Lá, o indivíduo reponderá às acusações ou cumprirá a pena.

Uma pessoa só é extraditada caso tenha um decreto de prisão preventiva, ou caso a condenação definitiva já tenha sido feita. Brennand ainda está em julgamento, mas possui cinco mandados de prisão preventiva em vigor.

Assim que os primeiros mandados de prisão foram emitidos, o empresário embarcou para os Emirados Árabes Unidos . Ele foi preso no país, mas pagou a fiança e seguia vivendo normalmente no país, mas voltou a ser preso na última segunda-feira (17).

Especialistas veem como um gesto de aproximação entre o Brasil e os Emirados Árabes a aceitação do pedido para extraditar Brennand . Ele havia sido feito no final de 2022 pelo governo brasileiro . O acordo foi assinado no último sábado (15), durante a passagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo país.

O petista foi questionado acerca do caso durante as entrevistas, mas informou que não foi pautado o assunto com o xeique Mohammed bin Zayed al-Nahyan, presidente dos Emirados Árabes. Entretanto, Lula disse que Brennand deveria ser punido pelos atos que teve.

Assim que chegar ao Brasil , o empresário deverá ser entregue à divisão de capturas da Polícia Civil, no Estado de São Paulo. Assim que entrar no território brasileiro , Brennand será considerado preso . O Ministério Público de São Paulo informou em nota que as ações contra ele serão aceleradas assim que aterrissar no país.

A equipe de defesa do empresário nega qualquer acusação.

