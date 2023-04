Reprodução/TV Globo Thiago Brennand é preso nos Emirados Árabes Unidos

Preso na tarde de segunda-feira (17) nos Emirados Árabes (EAU), Thiago Brennand resistiu à prisão alegando ser inocente. O empresário é acusado de estupro, agressão, cárcere privado e ameaça contra, pelo menos, 12 mulheres no Brasil.

Leia também Thiago Brennand é preso nos Emirados Árabes Unidos

A inteligência da polícia dos Emirrados Árabes agiu de maneira rápida ao desconfiar que Brennand poderia fugir para a Rússia, onde já morou antes da pandemia e tem amigos.

Segundo os agentes, o empresário foi detidos em um hotel em Abu Dhabi e afirmou estar sendo injustiçado.

Nesta terça-feira (18), a Polícia Federal deve enviar quatro policiais para os EAU para trazê-lo ao Brasil. O pedido de extradição de Brennand foi aprovado no sábado (15).

Atualmente, há cinco mandados de prisão preventiva contra o empresário em território brasileiro, por acusações de agredir uma modelo, sequestrar, tatuar, estuprar uma segunda mulher e estuprar uma jovem e uma miss.

Entenda quais são os próximos passos para a extradição de Brennand:

O empresário já está preso nos Emirados Árabes?

Sim. Mas, até domingo (16), ele cumpria medidas cautelares em liberdade.

Quais autoridades devem fazer processo de extradição?

A Polícia Federal, por meio da Diretoria Internacional, deve buscar Brennand no exterior. Uma equipe de agentes será enviada aos Emirados Árabes Unidos. Normalmente, dois policiais fazem o trâmite, mas uma análise de risco foi feita e, no caso do empresário, devido ao histórico de violência, serão quatro.

O que precisava acontecer para que Brennad seja extraditado?

Brennand precisava ser detido pela autoridade local e ficar preso nos Emirados Árabes. Após isso, a Polícia Federal efetiva a extradição. A Interpol atua apenas na publicação da Difusão Vermelha.

Quando Brennand será extraditado?

Segundo a Polícia Federal, o processo deve acontece em poucos dias.

Quem está negociando o processo de extradição?

A extradição do empresário está sendo tratada diretamente pela Polícia Federal com o Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos. Trata-se de uma atividade bilateral entre o Brasil e o país asiático.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.