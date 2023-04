Reprodução: Redes Sociais Thiago Brennand deve ser extraditado nos próximos dias

O governo dos Emirados Árabes Unidos autorizou neste sábado (15) a extradição do empresário Thiago Brennand, acusado de crimes sexuais e violência contra a mulher no Brasil. Brennand está nos EAU há cerca de seis meses e está na lista vermelha da Interpol desde o fim do ano passado.

Ainda não há detalhes sobre como e a data da extradição de Brennand ao Brasil. Como os dois países não possuem acordo de extradição, a volta só foi possível após uma negociação de reciprocidade das autoridades brasileiras.

A autorização saiu horas após uma reunião entre o presidente do país, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O encontro aconteceu neste sábado e teve Brennand entre as pautas de conversas dos líderes.

O governo brasileiro tinha solicitado a extradição de Thiago Brennand em dezembro do ano passado. Em março, a embaixada brasileira em Abu Dhabi teria sido informada sobre a análise dos documentos.

O empresário começou a ser investigado após agredir uma atriz em uma academia em São Paulo. Depois disso, outras denúncias surgiram e ele virou réu neste e em outros cinco processos por crimes como lesão corporal e estupro.

Entre os processos, estão a de uma modelo brasileira que acusa Brennand de estupro. Ele ainda teria obrigado outra mulher a tatuar suas iniciais no corpo.

Brennand foi preso em outubro do ano passado, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, mas pagou fiança e foi solto. Em dezembro, a embaixada brasileira em Abu Dhabi oficializou um pedido de extradição, segundo o Itamaraty.

Na última semana, Brennand admitiu a vontade de voltar ao Brasil e entrou com um pedido de acordo com a Justiça brasileira. Os advogados do empresário querem revogar os pedidos de prisões para a volta dele ao Brasil e a entrega do passaporte às autoridades.

Em um vídeo gravado para as redes sociais, Thiago Brennand negou as acusações e disse que "será preso injustamente".