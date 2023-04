Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Sergey Lavrov e Mauro Vieira tiveram uma reunião nesta segunda-feira (17)

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu nesta segunda-feira (17) com o chanceler russo, Sergey Lavrov . Após o encontro, que durou cerca de uma hora e meia, os dois políticos concederam uma entrevista coletiva.

Na conversa com jornalistas, o ministro brasileiro reforçou que o Brasil é contra a aplicação de "sanções unilaterais" no que diz respeito à guerra na Ucrânia, e ressaltou que o país defender uma solução pacífica do conflito.

"Renovei a disposição brasileira em contribuir para uma solução pacífica para o conflito e facilitar a formação de um grupo de países amigos, para mediar negociações entre Rússia e Ucrânia", destacou Vieira.





O chefe da pasta de Relações Exteriores disse também apoiar não só um cessar-fogo imediato, como também negociações que possam viabilizar uma "paz duradoura" entre Kiev e Moscou.

Já o principal diplomata russo afirmou que "as visões do Brasil e da Rússia são únicas" em relação à guerra que dura mais de um ano, e disse ainda que os países ocidentais buscam fomentra o conflito com apoio político e financeiro.

"Há uma luta dura e nossos colegas do Ocidente querem manter as posições financeiras e politicas. Isso motivou a situação que temos hoje, inclusive em relação à Otan, à comunidade europeia e à Ucrânia. Estamos agradecidos à parte brasileira pela contribuição para a solução desse conflito que precisamos resolver de forma duradoura e imediata", pontuou Lavrov.

O chanceler russo se reunirá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda nesta segunda-feira, no Palácio da Alvorada, em Brasília.

