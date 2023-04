Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 26/10/2022 Presidente Jair Bolsonaro (PL) falando à imprensa

A minuta golpista encontrada no apartamento do ex-ministro da Justiça Anderson Torres passou pela mão de Jair Bolsonaro (PL). É isso que a Polícia Federal já descobriu nas investigações sobre o caso. Embora ainda não haja provas de que o ex-presidente participou ativamente da confecção do documento que previa um golpe de Estado, os investigadores já sabem que ele recebeu cópia do documento.

A informação foi confirmada à coluna por dois agentes e um deputado federal que acompanha o caso. "O Bolsonaro recebeu a minuta em formato de pdf", revela o parlamentar, sem dar detalhes. Não se sabe, no entanto, até o momento, se o ex-presidente teria aberto o documento, já que não há nenhum comentário dele nas provas reunidas pela Polícia Federal.

"Só o fato de ter recebido o documento já o coloca na cena do crime. O próximo passo é descobrir se houve participação ativa do ex-presidente na confecção da minuta", revela um agente da PF sob a condição de sigilo. Até o momento, Bolsonaro não foi indiciado por este crime, que segue sob investigação. "Caso seja comprovado que ele recebeu, mas não participou, ele poderá responder por prevaricação".

Nos corredores da Polícia Federal existe a expectativa de que, com as provas robustas conseguidas contra Anderson Torres, o ex-ministro tope fazer um depoimento contando tudo o que sabe. "Basicamente só ele pode dizer de onde surgiu essa minuta e também se houve resposta de Bolsonaro ao envio do documento", diz outro agente da PF, que também está no caso.

A pessoas próximas, o próprio Bolsonaro já confirmou que recebeu a minuta. "Recebia umas 20 dessas por dia", revelou ele em conversa com um grupo de deputados, mas deixou claro que sempre ignorava todas. O ex-presidente já deixou claro que vai manter o método de dizer que sempre jogou dentro das quatro linhas da Constituição, como uma forma de se defender.