O Palácio do Planalto e o Itamaraty preparam a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para à coroação do rei Charles III, que está marcada para o dia 6 de maio em Londres. O mandatário resolveu bater o martelo e ir a cerimônia após apontar, anteriormente, que não compareceria no evento .

De acordo com interlocutores do governo, há uma expectativa de que Lula aproveite a viagem para um encontro bilateral com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak.

Desde do petista da China, o cerimonial do Ministério das Relações Exteriores, que cuida dos preparativos de viagens diplomáticas, passou a se organizar para a viagem do chefe do Executivo ao Reino Unido.

Lula já havia dado indícios de que talvez iria a coroação de Charles III durante um café da manhã com jornalistas, no entanto, a decisão é recente.

Sem a confirmação ofocial do petista, a previsão era de que Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, fosse o representante diplomático do brasileiro na cerimônia.

Antes de viagem ao Reino Unido, Lula deve viajar para Portugal e Espanha.

