A Polícia Civil de Santa Catarina concluiu o inquérito relacionado ao ataque a uma creche de Blumenau que causou a morte de quatro crianças. As informações sobre a investigação foram divulgadas nesta segunda-feira (17) durante uma coletiva de imprensa.

Os oficiais informaram que, em depoimento, o agressor de 25 anos disse não se arrepender do crime e afirmou ainda que escolheu atacar as crianças porque elas "correm devagar".

"A gente esperava encontrá-lo bem menos agressivo, coisa que não aconteceu. Ele estava frio, contou como fez, disse que não se arrependia e que e que faria de novo", ressaltou Ronnie Esteves, delegado responsável pelo caso.





Outra informação divulgada pelo delegado foi a de que o homem disse a um amigo, duas semanas antes do ataque, que planejava fazer "coisa grande". Já no dia do atentado, ele disse ter percorrido 22 quilômetros e passado por outras instituições de ensino antes de entrar no Cantinho Bom Pastor.

O delegado Roni Reis, coordenador da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Blumenau e que também participou da coletiva, revelou ainda que o rapaz fazia o uso de entorpecentes e tinha alucinações.

“O padrasto sempre ajudou o menino, e de repente o homem passa a ter o primeiro contato com as drogas, passa a usar cocaína e seu comportamento começa a mudar. A mãe começou a perceber que o filho estava diferente, ele começa a ter alucinações”, disse.

O assassino foi indiciado por quatro homicídios quadruplamente qualificados e cinco tentativas de homicídio. No que diz respeito aos assassinatos, os agravantes são por motivo torpe, meio cruel, impossibilidade de defesa das vítimas e por serem menores de idade.

