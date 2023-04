redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Carlos não pretende deixar redes do pai e fez pressão por prefeitura

O anúncio de que Carlos Bolsonaro (Republicanos) não vai mais cuidar das contas nas redes sociais do pai, Jair Bolsonaro (PL), pegou muita gente de surpresa no mundo da política. Porém, o desabafo feito pelo vereador no último domingo (16) não chegou a surpreender aliados mais próximos, ainda que apostem que nada disso vá acontecer. É que Carluxo ficou chateado e se sentiu abandonado pelo pai na disputa familiar pela prefeitura do Rio.

Uma fonte próxima à família confirmou à coluna que Carlos Bolsonaro sinalizou ao pai mais de uma vez que quer ser candidato a prefeito em 2024 e que contava com o apoio dele. A própria coluna antecipou o desejo do vereador e que ele estaria disposto a entrar em guerra com o irmão Flávio Bolsonaro (PL). Só que o próprio ex-presidente já deixou claro a predileção pelo herdeiro mais velho.

Carluxo pressionou enquanto pôde e usou as redes sociais de Bolsonaro para mostrar que tem poder de influência junto ao eleitorado. Nada disso adiantou, segundo a fonte ouvida. "O Bolsonaro está decidido que o candidato a prefeito é o Flávio e isso deixou Carlos fora de si", conta. "O 03 tem certeza que tudo é armação de Michelle e chegou a romper com a madrasta", prosseguiu.

Ao perceber que não adiantava insistir, Carlos mudou de estratégia, é o que conta a pessoa ouvida pela coluna. "Ele acredita que ameaçar deixar as redes sociais do pai vá funcionar porque só ele entende o âmago do gabinete do ódio", diz. "Mas o Carlos não tem nenhuma intenção de perder o controle das redes. É a única forma de poder que ele tem na família".

A coluna apurou que, embora seja muito grato ao filho pela força que deu nas redes sociais, Bolsonaro não confia nele. "Não tem a menor condição emocional de ser prefeito", teria dito o ex-presidente ao ver Carlos descontrolado numa discussão com o irmão sobre a prefeitura do Rio. "O Carlos é um bom menino, mas não cresceu", avalia um importante aliado do ex-presidente.

A aposta no seio familiar é que Carluxo seguirá com as redes sociais e que Bolsonaro vai achar uma compensação para que o filho não se sinta desvalorizado. "Provavelmente a garantia de que será candidato ao Senado. O problema é que se o Flávio perder a prefeitura, vai tentar de novo porque o mandato dele termina em 2026", conclui.