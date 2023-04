Reprodução / Redes Sociais - 05.04.2023 Ataque a creche deixou mortos e feridos na manhã desta quarta-feira (5)

As aulas na creche que foi alvo de um ataque em Blumenau , em Santa Catarina, serão retomadas nesta segunda-feira (17). O retorno acontece após 12 dias do atentado que deixou quatro crianças mortas e outras cinco feridas.

O Centro Educacional Cantinho Bom Pastor é particular e atende mais de 200 crianças. As vítimas no ataque tinham entre 4 e 7 anos de idade.

Nas últimas semanas, pais, professores e moradores da cidade, realizaram um mutirão para reformar a área externa e interna do colégio. Dentre as alterações, um muro levantado e a toda a fachada da instituição foi modificada.

As aulas na rede municipal de ensino também haviam sido suspensas por conta do ataque, as aulas também são retomadas nesta segunda. Segundo a prefeitura de Blumenau, as 128 unidades de ensino da cidade receberão vigilantes, sendo 500 deles armados. Além disso, um 'botão do pânico' também está sendo implementado.

Já no estado, todas as escolas Estaduais terão, ao menos, um policial armado, segundo o governo.

