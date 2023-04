Reprodução/redes sociais Enzo Barbosa, Larissa Toldo, Bernardo Machado e Bernardo Pabst

A prefeitura de Blumenau , em Santa Catarina , anunciou a construção de um memorial que pretende homenagear às quatro crianças mortas no ataque à creche Cantinho Bom Pastor na última quarta (5). O crime completa uma semana hoje.

O prefeito da cidade, Mário Hildebrandt, informou pelas redes sociais que nomeou um grupo de trabalho para elaborar o projeto e mapear possíveis locais para o tributo aos pequenos.

“O objetivo é integrar um espaço de lazer para as famílias, com elementos que lembrem os quatro pequenos que não estão mais conosco. Eternizando o que já está eterno nos corações de todos nós”, escreveu.



Segundo Hildebrandt, a equipe de planejamento será coordenada pela vice-prefeita, Maria Regina de Souza Soar, e terá a participação das secretarias de Planejamento Urbano, Cultura e Comunicação.

“Sabemos que o que vivemos na última quarta-feira será lembrado para sempre, e a dor e o nó na garganta ainda fazem parte dessa lembrança", disse Soar.

"Queremos proporcionar um espaço de reflexão para todas as famílias, um local para que as crianças se sintam bem e felizes, como deve ser”, completou a vice-prefeita.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.