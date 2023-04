Reprodução/Google Maps Centro Educacional Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau

O Centro de Educação Infantil Cantinho Bom Pastor, de Blumenau (SC), pedirá ao governo do estado apoio psicológico após o local ser alvo de um ataque que causou a morte de quatro crianças na última quarta-feira (5).

De acordo com Patricia Kasburg, assessora jurídica da creche, os moldes do auxílio, bem como a criação de planos de segurança, serão definidos em uma reunião realizada junto a órgãos do governo na próxima terça-feira (11).

Foram convidados a participar do encontro a prefeitura de Blumenau, Secretaria de Saúde, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Secretaria Estadual de Segurança Pública e também a Polícia Militar.

A informação foi dada por Kasburg durante uma coletiva realizada pela instituição de ensino na tarde deste sábado (8), onde estiveram presentes parte da equipe escolar e também familiares das vítimas do atentado fatal.





"Momento de muita dor", diz creche

O Centro de Educação Infantil emitiu um comunicado na noite de sexta-feira (7) afirmando que as pessoas envolvidas no atentado estão passando por um "momento de muita dor".

O texto, publicado nas redes sociais da instituição de ensino infantil, é assinado pela professora Alconides Ferreira de Sena, que ressalta ainda que famílias e funcionários ainda "buscam forças nos abraços e orações".

"Estamos vivendo um momento de muita dor, que não parece ter fim. Estamos esgotados. Os pensamentos repetem aqueles momentos terríveis, os choros, o desespero de cada professora e criança. Precisamos dizer que está doendo muito, mesmo buscando forças nos abraços e nas orações", pontuou em comunicado.

Na sequência, é dito que as pessoas que trabalham na creche jamais imagiram que uma "tragédia" como a registrada nesta semana poderia acontecer no local, e que todos agradecem as mensagens de carinho que estão sendo enviadas desde o incidente. "[...] ainda seguimos muito abalados com tudo isso."

