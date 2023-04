Divulgação/Comando de Teatro Oriental do Exército Chinês China anuncia que exercício militares em torno de Taiwan serão realizados até o dia 10 de abril

Aeronaves militares da China cruzaram hoje a linha mediana do Estreito de Taiwan , segundo informações divulgadas pelo Ministério da Defesa do país. Esse é considerado o limite territorial entre os dois países.

De acordo com Taiwan, 71 aeronaves chineses foram vistos durante treinamento no local, além de navios militares.

A China informou que iniciou a realização de exercícios militares em torno da ilha de Taiwan . As atividades são uma retaliação diante da realização de um encontro oficial de autoridades norte-americanas e taiwanesas nesta semana.

De acordo com sênior Shi Yi, porta-voz do Comando de Teatro Oriental do Exército de Libertação do Povo Chinês (PLA), a "patrulha de segurança" está programada para acontecer entre os dias 8 e 10 de abril.

"Este é um alerta severo para as atividades provocativas das forças secessionistas da 'independência de Taiwan' e seu conluio com forças externas, e um movimento necessário para salvaguardar a soberania nacional e a integridade territorial", pontuou o porta-voz chinês.

Na última quarta-feira (5), o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, se encontrou com Tsai Ing-wen, presidente de Taiwan. Os políticos se reuniram na Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, localizada na Califórnia.

Nas suas redes sociais, o presidente da Câmara dos EUA afirmou que as relações entre o povo norte-americano com a população taiwanesa "nunca foi tão forte" ao postar uma foto ao lado de Tsai.

No comunicado de hoje, Taiwan afirma que a visita de Tsai a McCarthy foi usada apenas como “desculpa para realizar exercícios militares, o que prejudicou a estabilidade, a segurança e a paz na região”.