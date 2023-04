Luciano Marra/Flickr Duas pessoas seguem desaparecidas após naufrágio de embarcação

Um barco com 12 pessoas a bordo naufragou em Bertioga, litoral norte de São Paulo , na madrugada deste sábado (8) e causou a morte de uma pessoa. Outros nove passageiros foram resgatados com vida, e dois ainda estão desaparecidos.

A pessoa que veio a óbito é um idoso de 68 anos, e os dois desaparecidos têm 64 e 65 anos. A Polícia Militar foi acionada via 190 por volta das 00h30 para atender a demanda do incidente que foi registrado próximo à entrada do Canal de Bertioga.

A embarcação realizou uma viagem de Bertioga a Ubatuba, também no litoral norte paulista. No trajeto de volta, no entanto, o mau tempo fez com que o barco sofresse alguns danos e o veículo marítimo afundou quando estava a cerca de 1 km da costa da cidade.





De acordo com informações obtidas pelo G1 junto ao Grupamento de Bombeiros Marítimas (GBMar), os nove tripulantes resgatados com vida foram salvo por outros bascos que estavam no local. Outros, no entanto, tiveram de sair nadando.

Em nota enviada ao iG após contado com a Prefeitura da cidade, o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), responsável pela gestão do Hospital Municipal de Bertioga, informou que seis vítimas de afogamento foram levadas à unidade por bombeiros ou outros meios. Elas foram atendidas pela equipe médica e já tiveram alta.

Já a Secretaia de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou à reportagem que veículos como lanchas e um helicóptero Águia estão sendo utilizados para auxiliar nas buscas.

"Ao menos quatro bombeiros permanecem no local para localizar outras duas pessoas que estão desaparecidas. Estão sendo empenhadas lanchas, motos aquáticas e um helicóptero Águia para ajudar nos trabalhos. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Bertioga", destacou a SSP.

O GBMar segue nas buscas pelas duas pessoas que ainda estão desaparecidas. O caso é investigado pela Delegacia de Policia Seccional de Bertioga. A reportagem do iG entrou em contato com o GBMar para mais informações, mas não obteve retorno até o momento da publicação desta matéria.

