As quatro crianças internadas após ataque a uma creche em Blumenau , Santa Catarina, na quarta-feira (5), receberam alta médica na quinta-feira (6). A informação foi confirmada pelo hospital onde elas estavam.

"As 4 crianças já estão em casa com seus familiares. Na manhã desta quinta-feira todas passaram por exames e avaliação médica. Nos exames, a equipe médica constatou que um dos pacientes apresenta uma lesão na mandíbula, que será tratada ambulatorialmente", detalhou o hospital.

Uma outra criança ferida foi levada pelos pais ao Hospital Santa Isabel com ferimento no ombro. A menina de cinco anos foi entregue pela escola aos familiares que perceberam o machucado logo depois, segundo a unidade de saúde. Ela recebeu atendimento e teve alta durante à tarde.

O ataque ocorreu na manhã de quarta-feira (5). Um homem invadiu uma creche particular da cidade e agrediu as crianças com uma machadinha. Quatro morreram e outras cinco ficaram feridas. O suspeito se entregou à Polícia Militar e foi preso.

Crianças mortas

As quatro crianças que morreram durante o ataque a uma creche em Blumenau , Santa Catarina, foram veladas e enterradas na quinta-feira (6).

Veja quem são:

Bernardo Cunha Machado - 5 anos

Bernardo Pabst da Cunha - 4 anos

Larissa Maia Toldo - 7 anos

Enzo Marchesin Barbosa - 4 anos

