A creche Cantinho Bom Pastor, localizada em Blumenau (SC) e que foi alvo do ataque que matou quatro crianças na última quarta-feira (5) , emitiu um comunicado na noite de sexta-feira (7) afirmando que as pessoas envolvidas no atentado estão passando por um "momento de muita dor".

O texto, publicado nas redes sociais da instituição de ensino infantil, é assinado pela professora Alconides Ferreira de Sena, que ressalta ainda que famílias e funcionários ainda "buscam forças nos abraços e orações".

"Estamos vivendo um momento de muita dor, que não parece ter fim. Estamos esgotados. Os pensamentos repetem aqueles momentos terríveis, os choros, o desespero de cada professora e criança. Precisamos dizer que está doendo muito, mesmo buscando forças nos abraços e nas orações", pontuou em comunicado.





Na sequência, é dito que as pessoas que trabalham na creche jamais imagiram que uma "tragédia" como a registrada nesta semana poderia acontecer no local, e que todos agradecem as mensagens de carinho que estão sendo enviadas desde o incidente. "[...] ainda seguimos muito abalados com tudo isso."

"Se podemos pedir algo, é para que continuem orando por nossas crianças, sua famílias, nossas professoras e equipe de trabalho, para que a nossa dor alivie e se transforme em forças. Precisamos muito dessa corrente de orações!", finaliza o texto.





Governo cria disque denúncias



O Governo Federal lançou, nesta sexta-feira (7), um canal de denúncias para prevenir ataques em escolas. O " Escola Segura" é o primeiro resultado do grupo de ministros que discutiram na última quarta (5) medidas de segurança para evitar esses crimes.

O canal já está em funcionamento e é exclusivo para envio de informações sobre ameaças e ataques contra escolas. As denúncias são anônimas e podem ser feitas a qualquer hora.

“Numa questão como essa, que comove o país, nós temos que dar as mãos, juntar esforços, temos que reunir uma energia muito grande porque vem a indignação, vem a comoção, mas vem a nossa responsabilidade de fazer esse enfrentamento”, afirmou o secretário Nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar.

