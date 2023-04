Reprodução/Google Maps Centro Educacional Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau





O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, responsável pelas investigações do ataque que matou quatro crianças em Blumenau nesta quarta-feira (5) , afirmou que o assassino responderá pelos crimes de tentativa de homicídio e homicídio qualificado.

O criminoso foi preso em flagrante e, de acordo com o oficial, ele tem quatro passagens pela polícia, sendo três delas relacionadas a casos de violência, e uma outra em decorrência de porte de cocaína.

Leia mais: Lula lamenta ataque a creche em Blumenau: 'Não há dor maior'



Ulisses afirmou, contudo, que uma entrevista prévia com o agressor apontou que o ataque se tratou de um caso isolado que, segundo ele, não foi coordenada por redes sociais ou outras ações de criminosos.

"É uma situação pontual, é um fato isolado que faz com que nós hoje tristemente estejamos numa situação de termos que estar aqui em Blumenau, mas estamos numa situação como essa que é totalmente impactante", disse em entrevista coletiva.





Crianças feridas devem receber alta até amanhã

Durante a mesma coletiva de imprensa, a vice-prefeita de Blumenau destacou que as quatro crianças que ficaram feridas no ataque e foram encaminhadas ao Hospital Santo Antônio devem receber alta até amahã (6).

"Nos temos quatro crianças sendo acompanhadas e atendidas pelo hospital Santo Antônio. Recebi agora o boletim delas. Todas estão em sala de recuperação anestésica, mas, ao final do dia, todas serão liberadas para o leito de enfermaria. Prevista alta médica para as próximas 24 horas", disse.

Leia mais: 'Desolados com a tragédia', diz creche em nota após ataque a crianças



Em nota, a unidade de saúde informou que todas as vítimas encontram-se "estáveis" e estão ficarão em observação pelo período de 24 horas.

"Os pacientes que foram atendidos na instituição foram submetidos a tratamento cirúrgico sob anestesia geral e encontram-se estáveis em acompanhamenot da equipe. As vítimas são 2 meninas de 5 anos, 1 menino de 5 anos e um menino de 3 anos. Os pacientes estarão indo para a enfermaria no período da tarde e ficarão em observação por pelo menos 24 horas."

"O Hospital Santo Antônio lamenta profundamente esta tragédia, e todos os esforços estão sendo tomados para auxiliar as famílias neste momento tão doloroso", completou o hospital em comunicado.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.