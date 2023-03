Nelson Jr./SCO/STF Ricardo Lewandowski

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, em conversa privativa e presencial com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), avisou que irá antecipar a aposentadoria logo após a Páscoa. As informações foram coletadas pelo jornalista Gerson Camarotto.

Lewandowski ficaria a pedido dos ministros do STF e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até o dia de maio no cargo, data que completará 75 anos. Mas, Lewandowski deve enviar o ofício que formaliza o pedido de aposentadoria até o fim desta semana.

Lewandowski teria se encontrado com o presidente Lula na última quarta-feira (22) em Recife, data em que homologou o acordo entre a União e o Estado de Pernambuco para que a gestão do arquipélago de Fernando de Noronha seja compartilhado.

A aposentadoria antecipada de Lewandowski leva Lula a adiantar o processo de indicação de um novo nome para a vaga. Segundo as conversas no STF, Lewandowski tem elogiado o professor Manoel Carlos de Almeida Neto, que acumula no currículo o secretariado-geral da Presidência do STF e do TSE, além de ser pós-doutor e doutor em Direito Constitucional pela USP.

Entretanto, o presidente Lula tem elogiado o advogado Cristiano Zanin em diversos momentos. Interlocutores no Palácio do Planalto e no Congresso Nacional analisam quais serão os custos políticos da indicação de Zanin para a vaga.

