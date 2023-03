Agência Brasil Zema quer reajustar seu salário de R$ 10 mil para R$ 41 mil

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou nesta terça-feira (28) não ter privilégios ou mordomias como comandante do estado. A declaração acontece após Zema enviar uma proposta a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) um projeto que reajusta o próprio salário em 300%.

O governador participou de um evento municipalista em Brasília e defendeu a proposta enviada por ele. Segundo Zema, o seu governo é um dos mais austeros do país e voltou a exaltar os feitos de sua gestão.

"Não tenho como governador nenhum privilégio ou mordomia. Somos o governo mais austero que o estado já teve e o que mais está fazendo pelo social", afirmou.

Na última semana, Romeu Zema pediu para que a ALMG estudasse a proposta para reajustar o seu salário em 300%. Se aprovado, o valor dos vencimentos do governador passarão de R$ 10,5 mil para R$ 41,8 mil.

A proposta prevê o reajuste salarial para R$ 37,5 mil já em abril deste ano. Em janeiro de 2024, o salário de Zema poderá passar para R$ 39,7 mil e em 2025 para R$ 41,8 mil.

Além do próprio vencimento, Zema pediu reajuste salarial para o vice-governador e secretários. O chefe do Cidade Tancredo Neves, sede do governo mineiro, afirma que o aumento é necessário para manter o quadro técnico no governo.