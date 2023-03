Fernando Frazão/Agência Brasil Escola Thomázia Montoro foi palco de um ataque a facas que causou a morte de uma professora

O Ministério público de São Paulo (MPSP) solicitou, nesta terça-feira (28), a internação provisória do adolescente de 13 anos que matou uma professora e feriu outras cinco pessoas em uma escola na segunda-feira (27).

"A representação com pedido de internação foi peticionada pela Promotoria [Justiça da Infância e Juventude] , que aguarda a decisão da Justiça", informou o MPSP em nota. A internação provisória tem um período máximo de 45 dias.





Também foi solicitado que o jovem que realizou o ataque com uma faca na Escola Estadual Thomazia Montoro passe por uma avaliação psiquiátrica e por uma outra avaliação na Fundação Casa.

O adolescente foi ouvido pela Promotoria de Juntiça da Infância e Juventude por volta das 13h nesta terça-feira, no Centro de Atendimento Inicial, no Brás. A audiência foi realizada pela promotora Luciana de Paula Leite Rocha Del Campo.



Sete possíveis ataques em escolas

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo identificou sete possíveis ataques a escolas após o caso do adolescente de 13 anos que deixou uma vítia fatal na Zona Oeste do estado.

De acordo com o órgão, a suspeita é de que a divulgação das imagens do ataque realizado na Vila Sônia na última segunda-feira (27) tenha motivado outros alunos a realizarem ações semelhantes em nas instituições de ensino.

“Nós estamos trabalhando para identificar e coibir possíveis casos, porque esse é o papel do Estado. Entretanto, peço que cada um reveja a sua responsabilidade enquanto sociedade. Que a imprensa não reproduza exaustivamente as imagens das agressões e que a população não compartilhe em redes sociais. O efeito contágio é uma realidade e está demonstrando na prática o que acontece quando um caso é divulgado exaustivamente dessa maneira”, pontuou o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite.

