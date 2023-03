Reprodução/Twitter Homem foi incendiado por frentista





Caio Murilo Lopes do Santos, que foi incendiado por um frentista após uma briga em posto de combustíveis de Curitiba , deu entrevista para a TV RPC, afiliada da Globo no Paraná, e disse que perdoa o responsável pelo crime. Paulo Sérgio Esperançeta está foragido.

"O que cabe a mim ainda como ser humano e uma pessoa que acredita em Deus é perdoá-lo. Eu perdoo. Quem sou eu para não perdoar [...] As pessoas não são más, elas só estão perdidas. Entendeu? Que essa alma possa encontrar luz”, comentou.

O episódio ocorreu no último sábado (18). Uma câmera de segurança flagrou a ação do frentista, que foi demitido e segue foragido da polícia. Caio Murilo Lopes do Santos começou a bater boca com o funcionário do posto e foi atacado. Ele sofreu queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau e está internado no Hospital Evangélico Mackenzie

"Nenhum momento eu xinguei, nenhum momento eu ofendi ele, nenhum momento eu destratei ele. A única forma que eu falei e que ele me respondeu foi que ele não iria arcar com nenhuma despesa e eu falei que ele iria, sim. Nessa foi o que aconteceu. Questão de segundos. Ele pegou a bomba jogou o liquido em mim e veio pra cima de mim ateando fogo", explicou.

Caio sofreu queimaduras nos braços, abdômen, tórax e nas pernas. Seu quadro é estável e os médicos não sabem se ele precisará de cirurgia.

A vítima contou que, ao perceber que estava pegando fogo, agiu “por instinto” e tirou a camiseta para que seu rosto não fosse queimado. Ele conseguiu sobreviver após receber a ajuda de outro frentista, que pegou um extintor e apagou as chamas.

"Foi um anjo que estava ali no momento que pode me ajudar e salvar a minha vida; ele salvou a minha vida. Se ele não estivesse ali, não tivesse apagado o fogo, eu não estaria aqui, de repente, para contar a história", completou.

Esposa contou que marido sentiu muita dor

Ana Paula Franco Ribeiro Lopes, de 28 anos, que está grávida de 10 semanas, declarou que a família viveu um momento de terror.

“Ele ligou pra mim por volta de 9h15, mais ou menos, 9h20. Aí ele falou 'socorro amor, socorro, eu tô pegando fogo. O cara me colocou fogo'. E depois eu não ouvi mais nada [...]. Não é fácil passar por tudo isso. Eu não desejo para ninguém. Nada justifica o que essa pessoa fez. A gente espera que a justiça seja feita, que esse homem apareça e pague por tudo que ele fez", relatou.

“Não foi fácil. É difícil a gente falar sobre o assunto ainda. Às vezes a gente não consegue lidar com tanta coisa na cabeça da gente. Então, eu estou tentando manter a calma, me manter tranquila. Estou grávida de 10 semanas, estou com o meu menino de 5 aninhos em casa. Então a gente tenta se manter firme para ajudar ele, pra estar aqui com ele. Graças a Deus o pior já passou, ele já está bem, né?", desabafou a esposa da vítima.

O casal só se reencontrou após o crime no quartel do Corpo de Bombeiros, local em que Caio recebeu os primeiros socorros.

O caso

Imagens das câmeras de segurança do local flagraram o momento que o frentista Paulo Sérgio Esperançeta aparece discutindo com Caio, enquanto abastecia o veículo. O confronto entre os dois ocorreu porque o motorista teria reclamado que teve a chave de seu carro danificada por Paulo.

Em seguida, como mostra o vídeo, é possível ver o frentista apontando a mangueira de combustível na direção do cliente. Depois, ele corre atrás de Caio com um isqueiro para atear fogo nele.

Desesperado com a situação, o homem saiu correndo pelo posto e acabou sendo socorrido por outro funcionário do estabelecimento, que percebeu o incidente e usou um extintor para apagar as chamas do corpo do cliente.

IMAGENS FORTES

Um frentista ateou fogo no cliente por causa de um bate-boca.

