Reprodução / g1 - 17.03.2023 Sol Nascente, no DF, ultrapassou a Rocinha, no Rio de Janeiro

A Sol Nascente, no Distrito Federal , tornou-se a maior favela do Brasil, ultrapassando a Rocinha , no Rio de Janeiro , em número de domicílios, segundo dados da prévia Censo 2022, do Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE) .

Conforme os números, a Sol Nascente tem um total de 32.081 domicílios, enquanto a Rocinha tem 30.955. A favela da capital cresceu 31% em comparação com os dados de 2010. Ao mesmo tempo, a do Rio de Janeiro , cresceu 20%.

Para coletar os dados, o IBGE considera como favela toda a área em que a ocupação se deu de forma precária. Conforme o presidente do instituto, Cimar Azeredo, a diferença entre a Sol Nascente e a Rocinha é o relevo. Uma é mais plana, enquanto o da outra é mais "acidentado".

"O Sol Nascente tem formato plano, com acesso muito mais fácil. Foi uma área 'fácil 'de fazer", afirmou o presidente do IBGE , Cimar Azeredo, à TV Globo .

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.