Durante a Expo Favela, que acontece entre os dias 17 e 19 de março, em São Paulo, o iFood vai lançar 5 mil bolsas de estudo para o bootcamp de Desenvolvedor Front End. No curso, oferecido pelo parceiro DIO, os alunos contemplados vão aprender desde lógica de programação, até desenvolvimento para internet, entre outras linguagens.

A formação terá duração de 75 horas e dará aos participantes conhecimentos para o desenvolvimento de aplicações de alto nível com as melhores práticas do mercado. Eles sairão capacitados para concorrer a vagas e atender aos requisitos que as melhores empresas procuram em profissionais dessa área.

A iniciativa faz parte do Potência Tech, programa de formação e empregabilidade com foco em pessoas de grupos sub-representados, lançado pelo iFood em 2021. O programa tem como objetivo ajudar a aumentar a diversidade no mercado de tecnologia e promover inclusão social criando oportunidades de carreira na área.





Por essa razão, os inscritos devem ser mulheres, pessoas pretas ou pardas, amarelas ou indígenas, LGBTQIA+ ou pessoas com deficiência e/ou terem renda familiar de até 2 mil reais por pessoa. Desde a sua criação, já foram mais de 40 mil inscritos e mais de 17 mil bolsas gratuitas distribuídas. O número de pessoas colocadas no mercado já ultrapassa a marca de 1500.

“Sabemos que quem faz parte de grupos sub-representados larga de uma distância maior. Nosso propósito é tentar tornar mais igual o ponto de partida, dando ferramentas e oportunidades que reduzam as desigualdades e que ajudem a diminuir os obstáculos para que mais gente consiga cruzar a linha de chegada. É assim que também vamos contribuir para aumentar a diversidade e a inclusão social através da formação em tecnologia”, reforça Luanna Luna, Head de educação no iFood.

Mais bolsas de estudo

Além das vagas distribuídas na Expo Favela, outras 5 mil bolsas de estudo já estão com inscrições abertas para cursos gratuitos de linguagem de programação. As oportunidades são disponibilizadas pela Oracle Next Generation para os cursos de Lógica de Programação, Front End + React ou Back End + Spring. As inscrições devem ser feitas pela plataforma do Potência Tech, até o dia 27 de março.

O que é Potência Tech

O Potência Tech é uma plataforma que oferece cursos gratuitos, bolsas para formação em tecnologia e uma trilha voltada para empregabilidade. Está entre os compromissos públicos do iFood, assumidos há dois anos, de formar e empregar 25 mil pessoas de perfis sub-representados e de baixa renda na área de tecnologia até 2025, com a ajuda, hoje, de 18 escolas de tecnologia parceiras.

