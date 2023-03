Montagem iG / Reprodução redes sociais Universitárias desistiram da graduação

As três estudantes que debocharam de uma colega de curso por ela ter "mais de 40 anos" , em uma universidade particular de Bauru , no interior de São Paulo , solicitaram a desistência da graduação após a repercussão do caso.

Segundo a Unisagrado, um processo disciplinar foi aberto para investigar a conduta das três alunas, porém, durante a ação, Giovana Cassalatti, Beatriz Pontes e Bárbara Calixto pediram para sair do curso de biomedicina.

Conforme a instituição de ensino nesta quinta-feira (16), com a decisão, "o processo perdeu o objeto e por isso foi finalizado".

Em uma nota publicada nas redes sociais, Giovana Cassalatti disse que está sendo alvo de ameaças de morte e agressão, e que tomará medidas jurídicas contra aqueles que a ofendem e a agridem . No comunicado, ela afirmou que jamais teve o objetivo de atentar contra a imagem da colega de turma e que o episódio não deve ser usado para oprimir ou ameaçar jovens.

O caso gerou indignação nas redes sociais e também entre os alunos da universidade. As estudantes podem responder judicialmente pelo episódio .

Entenda o caso

Três estudantes de uma universidade particular de Bauru (SP) viralizaram após gravarem um vídeo debochando de outra aluna pelo fato de ela ter "40 anos" . Patrícia Linares , que está prestes a completar 45 anos, está no primeiro ano de biomedicina .

Na gravação, uma das alunas aparece fazendo o vídeo enquanto conversa com outras duas.

Na ocasião, ela ironiza: "Gente, quiz do dia: como 'desmatricula' um colega de sala?", enquanto ri. Em seguida, a outra responde: "Mano, ela tem 40 anos já. Era para estar aposentada". "Realmente", concorda a terceira.

Depois, a que está gravando o vídeo continua: "Gente, 40 anos não pode mais fazer faculdade. Eu tenho essa opinião". Em meio a risadas, elas chegam a dizer que a mulher "não sabe o que é Google".

As imagens, que inicialmente haviam sido publicadas para amigos próximos no Instagram , viralizaram e as alunas foram alvo de críticas nas redes sociais.

Após a repercussão do caso, Patrícia recebeu flores e chocolates de presente dos colegas de classe . Na ocasião, ela tirou fotos com os alunos e publicou em seu perfil nas redes sociais.

A universitária disse que soube do vídeo noite de quinta-feira (9), dentro da sala de aula, pouco antes de apresentar um de seus primeiros trabalhos . “Eu olhei para aquele vídeo e comecei a chorar. Foi um misto de emoções. Eu estava preocupada com o trabalho e, ao mesmo tempo, tinha acabado de ver aquele vídeo deprimente”, relatou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.