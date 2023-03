Arquivo pessoal - 14.03.2023 Patrícia Linares foi vítima de etarismo por três colegas de sala em uma universidade particular de Bauru (SP)

Após ser hostilizada pelo fato de ter mais de 40 anos e estar cursando uma faculdade , a universitária Patrícia Linares relembrou o momento em que descobriu o vídeo em que três colegas de classe debocham dela por conta da idade. O caso ocorreu em uma universidade particular de Bauru, no interior de São Paulo, e ganhou repercussão nacional após as imagens viralizarem na internet.

Sergundo a caloura de biomedicina, de 44 anos, ele soube do vídeo noite de quinta-feira (9), dentro da sala de aula, pouco antes de apresentar um de seus primeiros trabalhos.

“Nós tínhamos um trabalho de anatomia superdifícil para apresentar. Durante o intervalo da aula, fui para o banheiro. Tinha várias pessoas olhando para mim. Pensei: ‘Meu Deus. O que será que está acontecendo?'", contou a universitário a rede Globo.

"Antes de eu voltar para a sala, duas pessoas, que não sei quem são, me chamaram. Perguntaram se eu era a Patrícia e falaram: ‘Sabia que tem um vídeo seu rolando na faculdade?’. Fiquei preocupada. Falei: ‘Ué, será que alguém me filmou?’. Falaram que não. ‘São três meninas que estão falando mal de você’."

Segundo a estudante, no início ela se negou a ver as imagens. “Eu falei que não podia ver o vídeo porque tinha um trabalho difícil para entregar”, conta . No entanto, segundo Patrícia, neste momento, a conversa foi interrompida porque as colegas do grupo dela a chamaram para retornar à sala.

Já dentro da sala, ela afirma que uma terceira pessoa decidiu contar a ela sobre o vídeo. “Ela falou: ‘Patrícia, eu não queria, porque sei que vai te chatear, mas preciso te falar. Fizeram um vídeo caçoando da sua idade’, e me mostrou o vídeo”, relembra.

“Eu olhei para aquele vídeo e comecei a chorar. Foi um misto de emoções. Eu estava preocupada com o trabalho e, ao mesmo tempo, tinha acabado de ver aquele vídeo deprimente”, diz.



“Me abalou profundamente. A tristeza que me abateu foi muito grande. Eu chorei muito. Quando cheguei em casa, contei para o meu esposo o que tinha acontecido, mandei para as minhas irmãs e aí tudo começou a acontecer”, disse emocionada.

Vídeo viralizou nas redes

Uma publicação feita na sexta-feira (10) no Twitter gerou revolta e indignação entre as pessoas na qual um grupo de três estudantes de uma universidade particular de Bauru (SP) debocham da colega por conta da idade.

O post que teve mais de três milhões de visualizações mostra uma das meninas dizendo “Gente, quiz do dia: como ‘desmatricula’ um colega de sala?” . Logo depois, outra responde: “Mano, ela tem 40 anos já. Era para estar aposentada”. Outra parte das imagens, outra aluna que grava o vídeo diz: “Gente, 40 anos não pode mais fazer faculdade. Eu tenho essa opinião” . Elas chegam a dizer que a mulher “não sabe o que é Google”.

Após a viralização do vídeo, uma das três alunas disse que as três estão 'arrependidas' e que foi uma 'brincadeira de mau gosto'.

🚨 #Ageismo vem da palavra age (idade, em inglês), ou ainda #etarismo , é um termo usado para descrever atos de disriminação e preconceito por conta de idade. Sim, esse tipo de preconceito existe e é mais comum do que se imagina. #etarismonao ❌️

Eis um exemplo!😠

👇 pic.twitter.com/Wb2PgQhvni — ˙·٠•●♥𝗔𝗹𝗶𝗲𝗹♥●•٠·˙🚩🏳️‍🌈 (@Pride_Aliel) March 12, 2023

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.