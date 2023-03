Montagem iG / Reprodução redes sociais Universitárias podem responder por crimes

As três alunas de uma universidade particular de Bauru, no interior de São Paulo, que gravaram um vídeo debochando de uma colega de turma por ela ter mais de 40 anos , podem responder na Justiça pelo episódio. As imagens viralizaram e despertaram críticas nas redes sociais.

Como as três estudantes são maiores de idade, elas podem, em tese, responder por:

Injúria - que é ofender a dignidade ou honra de alguém. A pena pode ser de um a seis meses de detenção ou multa;

Difamação - que é ofender a reputação de uma pessoa, mesmo que seja baseado em um fato verídico. A pena pode ser de três meses a um ano de detenção, e multa;

Violência psicológica - que é causar dano emocional à mulher por meio de constrangimento e ridicularização, entre outros pontos. A pena é de reclusão de seis meses a dois anos, e multa.

Entenda o caso

Três estudantes de uma universidade particular de Bauru (SP) viralizaram após gravarem um vídeo debochando de outra aluna pelo fato de ela ter "40 anos" . Patrícia Linares , que está prestes a completar 45 anos, está no primeiro ano de biomedicina.

A publicação feita na última sexta-feira (10) já soma mais de três milhões de visualizações. Na gravação, uma das alunas aparece fazendo o vídeo enquanto conversa com outras duas.

🇧🇷👁 RELATO DE UM EPISÓDIO REAL.



Eu me pergunto: quem são os pais dessas criaturas?



Elas debocham de uma aluna universitária por ter 40 anos!



Alunas do curso de Biomedicina de universidade particular de Bauru. pic.twitter.com/nNKnUziUbW — Jakelyne Loiola (@Jakelyneloiola_) March 12, 2023

Na ocasião, ela ironiza: "Gente, quiz do dia: como 'desmatricula' um colega de sala?", enquanto ri. Em seguida, a outra responde: "Mano, ela tem 40 anos já. Era para estar aposentada". "Realmente", concorda a terceira.

Depois, a que está gravando o vídeo continua: "Gente, 40 anos não pode mais fazer faculdade. Eu tenho essa opinião". Em meio a risadas, elas chegam a dizer que a mulher "não sabe o que é Google".

As imagens, que inicialmente haviam sido publicadas para amigos próximos no Instagram, viralizaram e as alunas foram alvo de críticas nas redes sociais.

Após a repercussão do caso, Patrícia recebeu flores e chocolates de presente dos colegas de classe . Na ocasião, ela tirou fotos com os alunos e publicou em seu perfil nas redes sociais.



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.