Reprodução Vídeo de aluna debochando da colega de 40 anos teve 3 milhões de visualizações

Uma publicação feita nesta sexta-feira (10) no Twitter gerou revolta e indignação entre as pessoas na qual um grupo de três estudantes de uma universidade particular de Bauru (SP) em um vídeo debocha da colega por ela ter 40 anos .

O post que teve mais de três milhões de visualizações mostra uma das meninas dizendo “Gente, quiz do dia: como ‘desmatricula’ um colega de sala?”. Logo depois, outra responde: “Mano, ela tem 40 anos já. Era para estar aposentada”. Outra parte das imagens, outra aluna que grava o vídeo diz: “Gente, 40 anos não pode mais fazer faculdade. Eu tenho essa opinião”. Elas chegam a dizer que a mulher “não sabe o que é Google”.

Uma das três alunas de biomedicina, em entrevista ao G1, disse que as três estão arrependidas e que foi uma "brincadeira de mau gosto". A repercussão do caso só viralizou ainda mais depois que as imagens saíram do recurso "close friends" do Instagram, que possibilita fazer publicações no formato de Stories e disponíveis somente por 24 horas para um grupo selecionado de seguidores.

Após a postagem da zombaria das alunas com a colega de classe, em poucos minutos, o vídeo foi compartilhado por vários usuários da rede social, incluindo a sobrinha da mulher.

Reprodução Universidade se posiciona a respeito do deboche das meninas com a colega de 40 anos

“Minha tia, de 40 anos, sempre batalhou trabalhando sem parar desde pequena com as irmãs, para ajudar a minha avó e a cuidar dela”, escreveu. Revoltada ainda completou com uma pergunta à universidade. “Que tipo de tratativa vocês vão dar para essas alunas de vocês? Que tipo de profissional essas meninas vão ser? Fico indignada”, questionou.

Horas após o incidente, a instituição publicou em sua rede social de que não compactua com qualquer tipo de discriminação, e que acredita que “todos devem ter acesso à educação de qualidade, desde pequenos até quando cada um quiser, porque educação é isso: autonomia”.