Reprodução / GloboNews - 15.03.2023 Ônibus foram incendiados em noite de ataques no Rio Grande do Norte

Na manhã desta quarta-feira (15), um ônibus e três micro-ônibus foram incendiados e a frota que circulava na Grande Natal, no Rio Grande do Norte , foi recolhida mais uma vez, segundo o Sindicato dos Trabalhadores e Transportadores Rodoviários do estado. A onda de violência na região já entra no terceiro dia, tendo tido início na última segunda-feira (13) .

Desde a madrugada, cerca de 150 agentes da Força Nacional já se reuniram e devem começar a atuar nas próximas horas, conforme a Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social. O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou o envio de 220 policiais ao local.

O Sindicato do Crime é suspeito de ser o mandante da série de ataques . Um dos fundadores da facção , que estava preso na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, foi transferido para o sistema penitenciário Federal, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado.

Outro líder foi morto em João Pessoa pela Polícia Militar na madrugada desta quarta . Segundo a Polícia Civil, o nome do suspeito é José Wilson da Silva Filho e ele era suspeito de ser um dos mentores intelectuais dos ataques.

Os casos foram registrados em cerca de 20 cidades, que tiveram incêndios em estruturas de prefeituras e do governo , além de ataques a tiros a bases policiais e sedes do Judiciário.

A Força Nacional de Segurança desembarcou na madrugada desta quarta em Natal , com o objetivo de auxiliar os agentes de segurança do estado, após pedido da governadora Fátima Bezerra (PT).

O avião pousou na Base Aérea de Natal por volta das 2h, com cerca de 30 policiais militares. Outra aeronave levou mais 70 agentes. Ao todo, devem chegar mais 100 agentes na região e outros 30 policiais do sistema prisional. Estão previstos 200 homens para reforçar a segurança no estado e conter a ação de criminosos, segundo a Secretaria de Segurança do Rio Grande do Norte.

Devido ao temor por novos ataques, as aulas em universidades públicas, como UFRN, IFRN, UERN e Ufersa, foram canceladas . Além disso, a prefeitura da capital do estado suspendeu atendimento em unidades básicas de saúde e em escolas da rede municipal. A segunda maior cidade do estado, Mossoró, também suspendeu vários serviços.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.