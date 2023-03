Vinicius Marinho/Inter TV Cabugi - 14.03.2023 Fórum de Parnamirim foi alvo de tiros

A Secretária de Segurança Pública do Rio Grande do Norte se pronunciou na manhã desta segunda-feira (14) afirmando que os ataques, em pelo menos 18 cidades do estado e na capital, Natal , foram organizados por um grupo criminoso eque já havia um alerta desde a última segunda (13).

Segundo o secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, o ataques estão sendo monitorados e ele avalia a possibilidade de envio de forças federais ao estado.

Redes sociais - 14.03.2023 Secretaria de Obras de Acari foi alvo de criminosos na madrugada desta terça (14)

A ação dos criminosos tiveram início na madrugada desta terça-feira (14). Ao todo, 18 cidades do estado registraram tiros e incêndios contra prédios públicos, comércios e veículos. Até o momento, cinco pessoas foram presas e uma pessoa morreu em confronto como os policiais.

"Acreditamos que com ações policiais anteriores, há 15 dias, onde houve um enfrentamento da segurança pública em relação a infratores, onde foi apreendida grande quantidade de drogas e armas, isso inquietou a delinquência a enfrentar o sistema de segurança pública", disse o coronel Francisco Araújo, secretário de Segurança Pública.

De acordo com a secretaria, o governo do estado havia sido avisado das ações criminosas e tinha reforçado o policiamento para tentar conter os atos.

"Colocamos todo o sistema em atenção, com ações que começamos a empreender ontem à tarde para atenuar qualquer ação que tivesse", apontou.

Veja quais foram as cidades que foram alvo do ataque:

Natal;

Acari;

Boa Saúde;

Caicó;

Campo Redondo;

Cerro Corá;

Jaçanã;

Lagoa D'anta;

Lajes Pintadas;

Macau;

Montanhas;

Mossoró;

Nísia Floresta;

Parnamirim;

Santo Antônio;

Tibau do Sul ;

Touros;

São Miguel do Gostoso.

Os alvo dos criminosos foram, principalmente, órgão públicos como um fórum de Justiça, duas bases da PM, uma prefeitura e um banco. Segundo a polícia, carros que estavam estacionados nas ruas e em garagens públicas foram incendiados e uma loja de motos também sofreu ataques.

"O crime será combatido com todo rigor pela segurança pública. Não iremos tolerar e aceitar. Vamos partir pra cima, como se diz na linguagem policial", disse Araújo.

A Secretaria de Segurança ra os estragos causados pelos ataques. Até o momento, não há um balanço total de prédios e veículos atacados.

