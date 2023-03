Reprodução/redes sociais Ônibus queimado durante a onda de ataques no Rio Grande do Norte

Natal e outros cinco municípios do Rio Grande do Norte registraram uma segunda onda de ataques violentos nesta quarta-feira (15). Segundo a Polícia Militar, a ação é organizada por uma facção criminosa , que visa atingir prédios públicos, comércios e veículos com incêndios.

A Força Nacional chegou ao estado para reforçar a segurança ainda ontem (14). No último balanço, foram registradas as prisões de 28 pessoas foram desde o início dos atentados. Uma suspeito morreu em um confronto com a polícia e outros dois ficaram feridos.

Facções no RN espalham terror pelo estado

Na capital, quatro ônibus de turismo foram incendiados e ficaram completamente destruídos, dando um prejuízo de R$ 500 mil ao dono da empresa. Os bandidos também quebraram uma porta de vidro de uma loja de motos em uma das principais vias da cidade e jogaram um coquetel molotov incendiando o estabelecimento.

