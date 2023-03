MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Dino sofreu ofensas gordofóbicas por parte de advogado





O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flavio Dino, informou nesta terça-feira (14) que acatou o pedido do governo do Rio Grande do Norte e enviará a Força Nacional de Segurança para conter a onda de violência no estado.

"Atendendo à solicitação da Governadora Fátima, do Rio Grande do Norte, autorizei o envio da Força Nacional para colaborar com a ação das forças estaduais de segurança. Outras ações estão sendo providenciadas e posteriormente serão anunciadas", escreveu o ministro nas suas redes sociais.

O anúncio de Dino foi uma resposta à solicitação feita pouco antes por Fátima Bezerra (PT), governadora potiguar. Ela afirmou que o auxílio federal seria de suma importância para "restabelecer a paz e a normalidade no local".

"Já solicitamos ao ministério da Justiça o apoio da Força Nacional de Segurança, para somar esforços e fazer o devido enfrentamento à violência que ocorre no RN, e restabelecer a paz e a normalidade para o nosso povo!", escreveu mais cedo na sua conta oficial do Twitter.





Pelo menos nove suspeitos de envolvimento com os ataques foram presos até o momento. Para preservar o trabalho de inteligência e investigação, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social não informa “locais, quantidade ou tipos de ocorrências criminosas” dos atentados.

