O terror instalado no Rio Grande do Norte desde a madrugada de terça-feira (14) mudou a rotina da população potiguar após as diversas ações criminosas que, até agora, já atingiram cerca de 19 cidades no estado.

Após o início dos ataques violentos, houve o recolhimento do transporte público em Natal e Mossoró e, também, o cancelamento de aulas nas universidades públicas, como UFRN, IFRN, UERN e Ufersa. Além disso, a prefeitura da capital do estado suspendeu atendimento em unidades básicas de saúde e em escolas da rede municipal nesta quarta-feira (15), após a segunda madrugada de ataques violentos no estado. Segunda maior cidade do estado, Mossoró também suspendeu vários serviços.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Natal, também foram suspensos atendimentos nas policlínicas e nos centros de atendimentos psicossocial, além das unidades básicas de saúde. Estao mantidos apenas os serviços de urgência, como as UPAs, maternidades e demais hospitais.

A cidade também suspendeu, desde a noite desta terça-feira (14), a coleta de lixo. Segundo o município, o trabalho segue suspenso nesta quarta (15), no entanto, a decisão pode ser revista ao longo do dia.

Força Nacional é acionada

A Força Nacional de Segurança desembarcou na madrugada desta quarta-feira (15) em Natal , capital do Rio Grande do Norte, com o objetivo de auxiliar os agentes de segurança do estado a conter a onde de violência que atinge a região desde a última segunda-feira (14).

O avião pousou na Base Aérea de Natal por volta das 2h, com com cerca de 30 policiais militares. Outro avião levou mais 70 agentes. Ao todo, devem chegar mais 100 agentes na região e outros 30 policiais do sistema prisional. Estão previstos 200 homens para reforçar a segurança no estado e conter a ação de ciminosos, segundo a Secretaria de Segurança do Rio Grande do Norte.

Além disso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também receberá um apoio operacional para ações nas estradas do interior do estado.

A governadora do estado, Fátima Bezerra (PT), também desembarcou junto com parte do efetivo.

Na terça (14), o ministro da Justiça, Flávio Dino, autorizou o envio de agentes da Força Nacional para o Rio Grande do Norte, já que o estado segue registrando uma série de ataques criminosos que já atingiram pelo menos 19 cidades.

O ministro da Justiça atendeu a pedidos de ajuda da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Ele afirmou, ainda, que novas providências serão tomadas em relação a situação no estado, no entanto, não chegou a especificar o que seria.

"Atendendo à solicitação da governadora Fátima, do Rio Grande do Norte, autorizei o envio da Força Nacional para colaborar com a ação das forças estaduais de segurança. Outras ações estão sendo providenciadas e posteriormente serão anunciadas", escreveu Dino em suas redes sociais.

Desde a madrugada da última terça (14), ações criminosas que envolvem tiros e incêndios em prédios públicos, comércios e veículos atingem o estado do Rio Grande do Norte. Entre os alvos estão um fórum de Justiça, duas bases da Polícia Militar, uma prefeitura e um banco. A capital Natal e outras 19 cidades foram atingidas.

Além disso, uma loja também foi depredada e carros que estavam estacionados nas ruas e em garagens públicas, além de ônibus do transporte público e escolar, foram incendiados.

Balanço policial dos ataques

Os agentes de segurança do estado realizaram diversas ações para conter os criminosos. Até o fim desta terça, a polícia prendeu, pelo menos, 25 suspeitos, além da apreensão de:

5 armas de fogo apreendidas;

18 artefatos explosivos apreendidos;

3 galões de gasolina

4 motos

1 carro

dinheiro

drogas

Um homem suspeito de estar envolvido nos ataques foi transferido da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, na Grande Natal, para um presídio federal de segurança máxima.

As visitas a detentos em penitenciárias do estado foram suspensas.

