Um carro foi lançado para fora da pista e caiu em uma ribanceira de 15 metros após se envolver em um acidente , na noite dessa terça-feira (14), em Poços de Caldas , Minas Gerais . O motorista, de 38 anos, disse que perdeu o controle do veículo em uma curva e, como a pista estava molhada, o carro rodou e atingiu outro.

O ocorrido se deu na Avenida João Pinheiro, no Bairro Jóias do Vale do Sol, próximo à entrada do ponto turístico Cachoeira Véu das Noivas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros , o condutor não teve ferimentos graves, ele apenas se queixava de dores na região lombar e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O motorista que estava no outro veículo , que foi atingido e lançado para a ribanceira , não sofreu ferimentos. Ele somente se queixava de dores no braço direito e recusou atendimento médico.

