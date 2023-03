Reprodução - Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais Dois passageiros, sendo o piloto e sua filha ocupavam a aeronave e foram retirados das ferragens desacordados

Na tarde deste sábado (11), um avião monomotor caiu atingindo duas casas, no bairro Jardim Montanhês, na Região Noroeste de Belo Horizonte.

Conforme informações obtidas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), dois passageiros ocupavam a aeronave e foram retirados das ferragens desacordados, no caso pai e filha.

Ainda de acordo com informações da corporação mineira, ambos sofreram politraumatismo e foram encaminhados ao Hospital João XXIII, na Região Leste da cidade, em ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar do estrago que o avião de pequeno porte causou, nenhum morador das casas atingidas sofreu ferimentos.

Por sorte, o incidente não provocou explosão no momento da queda e logo após o acidente, foi acionado um especialista em aviação para poder entender o que levou a queda do monomotor. Até agora, não há informações sobre o aeroporto de onde partiu o avião, nem mesmo sobre o destino.

Neste sábado, de manhã, também na Grande BH, outro monomotor caiu em Sabará , tendo um bebê nascido há 3 dias entre os passageiros. Não houve feridos.