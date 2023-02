GBMar/Divulgação - 26/02/2023 Carro cai no mar

Um casal caiu com o carro no mar no litoral de São Paulo , ao lado da travessia de balsas entre Santos e Guarujá , neste domingo (26). O motorista errou a entrada, da balsa, passando pela rampa e caindo direto na água.

Segundo o Departamento Hidroviário (DH), o acidente aconteceu por volta das 5h15 deste domingo, em Santos. O órgão declarou que o acesso à rampa estava fechado e com sinalização.

O DH informou também que o resgate do casal foi imediato. O veículo foi removido com ajuda de um guincho da Ecovias e mergulhadores.

O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) informou que, por volta das 7h, os mergulhadores fizeram amarrações no veículo. O guincho da Ecovias chegou por volta das 8h30 e o içamento do carro iniciado. Por volta das 11h, o carro foi totalmente removido do mar.

GBMar/Divulgação - 26/02/2023 Carro que caiu no mar





